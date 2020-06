L'ancien capitaine des Verts, Madjid Bougherra a affirmé avoir "accepté avec un grand oui" le poste de sélectionneur national des joueurs locaux (A'), qui lui a été officiellement confié lundi par la Fédération algérienne de football, avec le consentement du coach Djamel Belmadi.

"J'ai répondu à l'appel avec un grand oui, et je suis très heureux de revenir dans mon pays, cette fois en tant qu'entraîneur.

Je remercie le président de la FAF Kheireddine Zetchi et le sélectionneur Djamel Belmadi pour leur confiance" a indiqué l'ancien défenseur central des Fennecs dans une déclaration au site officiel de la Fédération.

Le "Magic", aujourd'hui âgé de 37 ans, a expliqué que ses contacts avec la FAF s'étaient déroulés "en toute simplicité", ajoutant que "le projet de la FAF" lui a été exposé à la fois avec "clarté et conviction" par le président Zetchi.

Une détermination qui selon lui était "orientée vers le pragmatisme, l'efficacité et une recherche permanente de l'excellence".

Concernant sa mission à la tête de sélection A', l'ancien défenseur des Glasgow Rangers (Ecosse) a exp liqué qu'elle consiste en deux principaux points : le prochain Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN-2022), qui sera organisé par l'Algérie, et l'approvisionnement de la sélection nationale par de bons joueurs locaux.

"Nous aurons la chance d'organiser le CHAN-2022 sur nos terres.

Nous devons donc le préparer du mieux possible, pour rayonner à nouveau sur la scène continentale.

Ma mission consiste aussi à détecter de nouveaux Atal, Soudani, Benlamri et Slimani, pour fournir à l'équipe A de bons joueurs locaux".

Bougherra a anticipé par ailleurs le bon déroulement des choses avec le sélectionneur Djamel Belmadi, qu'il a qualifié de "mentor", et dont il connait parfaitement la méthode de travail et la philosophie du football, pour avoir déjà travaillé sous sa coupe.

Le président Kheireddine Zetchi et le Bureau fédéral, en concertation avec le sélectionneur national Djamel Belmadi, avaient décidé lundi de désigner Madjid Bougherra comme nouvel entraîneur de l'équipe nationale des joueurs locaux.

Bougherra avait rejoint l'équipe nationale en 2004, alors qu'il relevait encore de la catégorie "espoirs", puis a progressivement grimpé les échelons, jusqu'à en devenir le capitaine.

Le "Magic" a disputé entre autres les Coupes du monde de 2010 et 2014, ainsi que les Coupes d'Afri que des nations de 2010 et 2015.

Il a joué son dernier match officiel sous le maillot national lors de la CAN-2015, en Guinée-Equatoriale, lors de laquelle l'Algérie s'était inclinée en quarts de finale, contre la Côte d'Ivoire (3-1).

Après sa reconversion, Bougherra avait entamé une carrière d'entraîneur à partir de 2017, en prenant en charge l'équipe réserve d'Al-Duhaïl (Qatar), avec lequel il avait remporté le titre à deux reprises.

Sa dernière expérience remonte à 2019-2020 avec l'équipe première d'Al-Fujaïrah (Div.1/ Emirats arabes unis), avant d'être remercié en février dernier.