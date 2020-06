Le capitaine des "Verts" s'est imposé en récoltant 48,8% des voix des votants, devant l'ancienne star du FC Porto, Rabah Madjer (27,4%). Lakhdar Belloumi et Mustapha Dahleb, avec respectivement 12,2% et 11,6%, suivent derrière. "Très large victoire de Riyad Mahrez qui, pour vous, est sans hésitation le meilleur footballeur algérien de l'histoire", a écrit l'instance internationale sur son compte Twitter. Beaucoup de noms de footballeurs algériens ont été proposés par les internautes, mais Mahrez, Madjer, Belloumi et Dahleb ont été les plus mentionnés, précise la FIFA. Le milieu offensif des "Cityzens" a largement contribué au sacre africain remporté par les "Verts" lors de la CAN-2019 disputée en terre égyptienne avec notamment un but d'anthologie inscrit sur coup-franc contre le Nigeria (2-1) en demi-finales. Sacré deux fois champion d'Angleterre avec Leicester et Manchester City, Mah rez est en train de réaliser de bonnes choses en Premier League à l'occasion de sa deuxième saison sous les couleurs des "Cityzens", qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre et proches des quarts de la Ligue des champions. Lundi, il a brillé avec City en inscrivant un doublé lors de la large victoire (5-0) en championnat contre Burnley.