Le syndicat des joueurs, en plein conflit sur le terrain salarial avec la ligue nord-américaine de baseball (MLB), a refusé lundi une nouvelle proposition formulée par l'instance pour débuter la saison, dont le sort est de plus en plus menacé, rapporte lundi ESPN.

Selon la chaîne sportive, la MLBPA a voté (33 voix contre 5) contre l'offre de la MLB, visant à jouer une saison régulière de 60 matches, suivie d'une phase de play-offs élargie à plus d'équipes.

Le championnat, qui n'a pas pu débuter le 26 mars à cause du coronavirus, se trouve ainsi dans une impasse.

Ce qui signifie que le commissaire de la MLB, Rob Manfred, qui représente les franchises, peut désormais ordonner aux équipes de jouer une saison considérablement raccourcie, sur la base de l'accord initial conclu le 27 mars, soit une cinquantaine de matches de saison régulière rétribués par un salaire au prorata. Mais les joueurs pourraient déposer un grief pour bloquer le processus.

Ces dernières semaines, la ligue a fait toute une série de propositions, refusées à chaque fois par les joueurs arguant qu'ils avaient déjà accepté une ba isse de salaire en mars et ne devraient pas être tenus d'en accepter une autre. De son côté, la MLBPA plaide pour une saison régulière plus longue sans réduction de salaire. Une proposition à laquelle les propriétaires sont fermement opposés.