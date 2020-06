Cette option est confortée par les conclusions tirées de la précédente réunion par visio-conférence tenue avec certains présidents de club et au cours de laquelle ils ont exprimé leur crainte quant à leur incapacité de respecter le protocole sanitaire devant être mis en vigueur en cas de poursuite de la saison 2019-2020, a indiqué à l’APS le chargé de communication de la FAHB, Houssam Benotmane. A l’instar de toutes les activités sportives, les différents championnats de handball, ainsi que la coupe d’Algérie, ont été interrompus depuis la mi-mars dernier en raison de la propagation du coronavirus (Covid-19), rappelle-t-on. La FAHB s’est dit "consciente des difficultés financières auxquelles sont confrontés tous les clubs, une situation qui n’est désormais pas propre au handball, et elle compte trouver la meilleure formule qui arrange tout le monde afin d'aller au te rme de l’exercice, si les autorités concernées nous donnent leur feu vert", a encore précisé le chargé de communication de cette instance. C’est dans cette optique d’ailleurs que le président de la FAHB va entendre d’autres intervenants représentant les autres clubs des différents paliers avant d’être fixé sur la formule à adopter pour finir les rencontres du championnat, a-t-il ajouté.

Mais dans tous les cas, précise encore la même source, les clubs bénéficieront de deux mois de préparation à partir de la date de la réouverture des salles et autres équipements sportifs, qui sont toujours fermés sur décision du ministère de la Jeunesse et des Sports pour endiguer le Covid-19.

Par ailleurs, et comme la sélection algérienne (hommes) a une importante échéance à préparer, à savoir le Mondial prévu en janvier prochain en Egypte, la FAHB a programmé un premier stage regroupant les joueurs locaux à partir du 4 août prochain dans l’un des hôtels de Zéralda (Alger), a fait savoir Houssam Benotmane.

Il a souligné, en outre, que "si d’ici là les salles sportives resteraient fermées, la FAHB sollicitera la tutelle pour bénéficier d’une dérogation spéciale permettant le déroulement du stage des Verts".