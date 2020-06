L'Inde a déployé lundi des forces spéciales le long de la Ligne de contrôle effectif (LAC) séparant l'Inde de la Chine dans l'Himalaya.

Des forces spéciales, formées durant des années au combat en haute altitude et à la guérilla, ont été déployées pour assurer les territoires indiens sur le front nord, ont indiqué à la presse des sources militaires indiennes. Il s'agit de repousser toute éventuelle violation de la ligne de contrôle, longue de 3.488 km, et de sécuriser les régions accidentées notamment les chaines montagneuses de Nanda Devi dans l'Uttarakhand, les zones de Kanchenjung au Sikkim et de Namche Barwa, ajoute la même source.

Par ailleurs, des commandants militaires indiens et chinois se sont réunis lundi pour tenter d'apaiser les tensions à la frontière contestée dans l'Himalaya.

Selon des médias, l'Inde a appelé "au retrait des troupes chinoises du territoire indien près de Pangong Tso, dans l'est du Ladakh", appelant à rétablir le statu quo tel qu'il existait à la mi-avril.

Des troupes indiennes et chinoises se sont affrontées, le 15 juin, dans un corps-à-corps d'une extrême viole nce, à coups de pierres et de bâtons cloutés, dans une vallée du Ladakh à la frontière contestée entre les deux pays.

L'Inde a fait état de victimes "des deux côtés", dont 20 soldats tués dans ses rangs, tandis que la Chine n'a pas confirmé des pertes, mais des sources indiennes ont fait état d'au moins 35 soldats chinois qui ont été tués lors de cet affrontement. Ce fut le premier conflit meurtrier depuis 45 ans opposant des soldats indiens et chinois le long du LAC contesté.