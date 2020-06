La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite au Yémen a annoncé mardi avoir intercepté et détruit des drones "piégés" et des missiles tirés par des éléments du mouvement "Ansarullah" (Houthis) en direction de la capitale saoudienne Ryadh.

Alors que les Houthis ont annoncé une "attaque d'envergure sur le sol saoudien" dont les détails doivent encore être connus, la coalition a annoncé avoir détruit "huit drones bourrés d'explosifs" et "trois missiles balistiques".

Son porte-parole, le colonel Turki al-Maliki, a précisé à l'agence (SPA) qu'un quatrième missile détruit avait été tiré "depuis Sanaa en direction de Ryadh dans une opération hostile et planifiée en vue de viser des sites ainsi que des civils".

L'Arabie saoudite qui intervient au Yémen depuis 2015 pour soutenir les forces gouvernementales a été visée par des dizaines d'attaques de missiles balistiques ou de drones.

Des attaques contre des installations de son géant pétrolier Aramco dans l'est saoudien en septembre avaient provoqué d'importants dégâts et réduit momentanément de moitié la prod uction de pétrole de l'Arabie saoudite.

Les Houthis avaient revendiqué ces attaques. La guerre du Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, pour la plupart des civils, et l'ONU affirme qu'environ 24 millions de Yéménites --plus des deux tiers de la population-- dépendent d'une forme ou d'une autre de l'aide humanitaire.