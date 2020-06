Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, Saëb Erakat, a déclaré à la radio Voix de la Palestine que la réunion prochaine du Conseil de sécurité discuterait des développements sur les territoires palestiniens, et en particulier du plan d'annexion israélien. "Cette réunion sera organisée au niveau des ministres et elle est très importante pour les efforts visant à présenter un projet de résolution au Conseil de sécurité, malgré le veto des Etats-Unis", a déclaré M. Erakat. "Nous disposons d'un soutien sans précédent de 192 des 194 pays membres de l'Assemblée générale des Nations unies pour rejeter cette manoeuvre israélienne", a-t-il ajouté. M. Erakat a observé qu'un memorandum validé par au moins 150 députés des Etats-Unis serait présenté dans les prochaines heures pour déclarer leur rejet de cette annexion israélienne. La semaine dernière, le président palestinien Mahmoud Abbas a demandé au représentant palestinien aux Nations unies, Riyad Mansour, de convoquer une réunion des ministres des Affaires étrangères lors de la convention du Conseil de sécurité des Nations unies le 24 juin pour discuter du plan israélien d'annexer plusieurs parties de la Cisjordanie. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a auparavant annoncé que l'annexion de la vallée du Jourdain et des terres au nord de la mer Morte, ainsi que l'application du droit civil israélien aux colonies israéliennes construites en Cisjordanie, débuteraient le 1er juillet. Toutefois, en raison de complications internes, M. Nétanyahou n'a pas encore annoncé de plans spécifiques pour cette action. Ce plan d'annexion s'inscrit dans le cadre du plan de paix pour le Moyen-Orient proposé en début de cette année par le président des Etats-Unis, Donald Trump. Israël a occupé ces territoires de Cisjordanie lors de la guerre au Moyen-Orient en 1967. Différentes résolutions des Nations unies ont qualifié d'illégales les activités de colonisation israéliennes dans les territoires palestiniens.