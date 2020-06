Les électeurs au Malawi ont commencé mardi à se rendre aux urnes pour élire un président, plus d'un an après l'annulation historique de la réélection du sortant Peter Mutharika en raison de fraudes massives.

Les quelque 5.000 bureaux de vote du pays ont lentement ouvert leurs portes à 06h00 locales (04H00 GMT) et doivent accueillir les 6,8 millions d'électeurs inscrits du pays jusqu'à 18h00 (16h00 GMT), ont rapporté des médias.

Au terme d'une campagne qui a ravivé les tensions politiques dans le pays, M. Mutharika, 79 ans, affronte une nouvelle fois le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, 65 ans, et un troisième petit candidat qui n'a guère de chance de troubler leur duel.

A l'issue de l'élection du 21 mai 2019, la Commission électorale (MEC) avait proclamé la victoire du sortant, au pouvoir depuis 2014, avec 38,57% des suffrages, contre 35,41% à son rival.

Mais M. Chakwera n'a jamais accepté ces résultats, à ses yeux outrageusement frauduleux. Entre autres irrégularités, lui et d'autres candidats hostiles au régime ont dénoncé le nombre suspect de procès verbaux de dépouillement barbouillés de blanc à corriger et saisi la Cour constitutionnelle.

Pendant plusieurs mois, le Malawi, d'ordinaire si tranquille, a tangué au rythme des manifestations de l'opposition, émaillées de violences avec les forces de l'ordre, et des audiences devant la plus haute juridiction du pays.

Et à la surprise générale, ses juges ont annulé en février la victoire de Peter Mutharika, en confirmant des "irrégularités généralisées et systématiques".

En concluant samedi sa campagne à Rumphi (Nord), le sortant a exhorté le pays à lui rendre sa victoire.

"Nous avons gagné le scrutin de 2019 mais (l'opposition) a saisi la justice et nous a volé le gouvernement", a-t-il lancé devant des milliers de partisans, "alors votons pour faire honte à ceux qui nous ont volés".

Allié au vice-président Saulos Chilima qui a rompu avec le président sortant, Lazarus Chakwera a de son côté mobilisé ses troupes en dénonçant la corruption et la faillite économique du régime sortant.

Le Malawi est un des pays les plus démunis de la planète. Selon la Banque mondiale, plus de la moitié de ses 17 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté.