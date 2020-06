L'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a exprimé, lundi, sa préoccupation face à l’augmentation des actes de violence contre les journalistes lors de manifestations, soulignant encore une fois la nécessité de les protéger.

"La liberté d'expression est un élément vital de la démocratie. La couverture des événements par les journalistes est essentielle pour garantir la liberté de la presse et le droit à l’information", a affirmé la Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay. "Ces dernières années, les vagues de protestations à travers le monde ont montré les risques d'un usage disproportionné de la force par les forces de l’ordre contre les journalistes: des reporters ont été tués ou blessés par des balles en caoutchouc, d'autres, engagés dans la couverture en direct de manifestations, ont été détenus ou accusés de ne pas avoir suivi les ordres de dispersion, et du matériel professionnel a été confisqué ou détruit", souligne l’Unesco dans un communiqué. A la mi-juillet, l'Unesco publiera un rapport spécial dans sa col lection "Tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement des médias", qui sera axé sur la question de la protection des journalistes amenés à couvrir des manifestations, des marches de protestations, voire des émeutes.