La ministre de la Culture, Malika Bendouda a présidé, lundi, la cérémonie d'installation de l'universitaire Amel Soltani au poste de directrice du Centre national de recherche en archéologie (Cnra) en remplacement de l'archéologue Toufik Hammoum, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion la ministre a exprimé le souhait de "dynamiser ce centre de recherche" et de le hisser vers un haut niveau scientifique.

Titulaire d'un doctorat en archéologie et spécialisée dans les pièces de monnaie anciennes, Amel Soltani avait dirigé la cellule de recherche du musée nationale des antiquités et des arts islamiques avant d'être nommé à la tête du musée national Cirta de Constantine. Elle a également participé à de nombreuses fouilles archéologiques en plus d'avoir fait partie de plusieurs conseils scientifiques nationaux et internationaux.

Créé en 2005, le Centre national de recherche en archéologie a pour mission d'entreprendre des études et recherches en archéologie et de participer à des opérations de fouilles et d'archéologie préventives.