Trois personnes ont été tuées lundi lorsque de fortes pluies ont déclenché des inondations soudaines dans la province chinoise du Guizhou (sud-ouest), et plus de 10.000 habitants ont été évacués, ont annoncé les autorités.

Les inondations ont été signalées dans la zone montagneuse du district de Tongzi alors que de forts orages frappaient la zone lundi entre 1h00 et 13h25.

Lundi à 16h00, dix maisons ont été détruites et plus de 1.000 autres ont été inondées.

Au total, 715 hectares de cultures ont été endommagées, selon le département de l'information de Tongzi.

La catastrophe a également coupé l'alimentation électrique et les réseaux de télécommunications de plusieurs bourgs du district.