Le taux de chômage a atteint au premier trimestre de l'année en cours 30,1% de la population active en Afrique du Sud, le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi le bureau des statistiques (StatSA).

Le nombre de personnes sans emploi a progressé de 1% entre janvier et mars par rapport à la même période de l'année 2019 pour s'établir à 7,1 millions de personnes, a précisé StatSA dans un communiqué.

Le pays le plus industrialisé du continent est englué depuis plus d'une décennie dans une crise caractérisée par une croissance molle, la détérioration des finances publiques et le chômage de masse.

Son économie est retombée dans la récession au dernier trimestre de l'année dernière.

Sur l'ensemble de 2019, son produit intérieur brut (PIB) n'a augmenté que de 0,2%, sa plus faible progression depuis la tempête financière mondiale de 2008.

Selon les dernières prévisions des institutions financières internationales et de la Banque centrale sud-africaine, la pandémie de Covid-19 devrait faire reculer sa croissance de 6% environ en 2020.

Le président Cyril Ramaphosa a promis un plan de so utien à l'économie et aux plus démunis de plus de 24 milliards d'euros et a largement assoupli le confinement anti-Covid 19 très strict mis en place à la fin du mois de mars.

Le coronavirus a contaminé plus de 100.000 personnes et fait près de 2.000 morts en Afrique du Sud.