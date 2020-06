Deux réseaux internationaux de trafic de drogues ont été démantelés par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCTRIS) du Niger, ont rapporté mardi des médias.

Selon les sources, plusieurs suspects ont été arrêtés avec la saisie de 82,5 kilos de cannabis, 4.000 comprimés de tramadol et de deux véhicules.

Les trafiquants et les produits saisis ont été présentés lundi à la presse dans l'enceinte de la direction de la police judiciaire à Niamey.

Selon la commissaire de police, Nana Aïchatou Ousmane Bako, "les deux réseaux se connaissent bien et opèrent tous dans la ville de Niamey.

Les drogues saisies dans les deux cas proviennent d'un même pays et ont suivi le même itinéraire jusqu'à Niamey où une partie est destinée à la consommation locale, le reste dispatché dans les autres villes du Niger et dans certains pays du Maghreb".

Ces saisies, auxquelles s'ajoutent plusieurs autres effectuées début juin par l'OCRTIS, dont plus de 20.640 comprimés de ryvotril, 11.849 de diazépam dans la région de Dosso (sud-ouest) et 4.500 comprimés de diazépam dans celle de Diffa (est), "dénotent de l'ampleur du trafic de drogue au Niger, malgré un léger ralentissement" dû à l'épidémie de nouveau coronavirus, a déploré Mme Bako.