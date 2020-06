La protection de la faune et de la flore au sein du Parc national du Djurdjura (PND) "est la responsabilité de tous", dont notamment les visiteurs et les campeurs ainsi que les riverains de cet important site de biodiversité classé patrimoine mondial par l’Unesco, a souligné dimanche le directeur du parc, Ahmed Dahmouche.

"Il est temps de veiller sérieusement et avec rigueur à la préservation de cette richesse naturelle.

Il s’agit d’un devoir et une responsabilité partagée que chaque citoyen, visiteur ou campeur doit prendre en considération afin de lutter notamment contre l’incivisme et les incendies", a insisté M. Dahmouche.

Dans un entretien accordé à l’APS, le directeur du PND a indiqué avoir opté cette année, pour une nouvelle stratégie pour sensibiliser les gens sur tous ces risques liés à la pollution et aux feux de forêts avec le début de la période des fortes chaleurs. "Nous avons lancé depuis quelques jours une vaste opération de sensibilisation et qui se poursuivra tout au long de l’année.

Nous avons opté pour une sensibilisation plutôt sur le terrain au profit notamment des campeurs et les visiteurs du Parc pour les inciter à plus de conscience et de civisme afin de protéger la faune et la flore", a encore souligné le même responsable.

Accompagnés des services de la gendarmerie nationale et ceux des forêts, les services du PND effectuent des visites sur les sites les plus importants du Parc national du Djurdjura à l’image de Tala Rana, Tikjda, Tala Guilef, Ath Ouabane et Tirourda, pour s’approcher davantage des habitants des villages riverains et des bergers.

"Nous voulons instaurer une relation de soutien et de coopération avec ces populations ainsi qu’avec les groupes de campeurs et de randonneurs en vue de sensibiliser et de lutter contre les campements illicites et contre la pollution", a encore expliqué le directeur du PND. Selon M. Dahmouche, le campement illicite constitue une menace pour le campeur ainsi que la nature notamment en cette période où tout barbecue ou feux incontrôlé peut provoquer des dégâts et détruire la végétation du PND, considéré comme un site important de la biodiversité. L’objectif de cette campagne de sensibilisation est de veiller à la préservation du patrimoine biologique, culturel et historique du territoire, tout en promouvant le tourisme durable par des activités créatives (ski, randonné es, camping et autres activités)", a souligné le même responsable.

Pas de camping sur le site sans l’autorisation du PND

Tout camping non autorisé par les services du PND est interdit sur le territoire du PND, a relevé M. Hamdouche.

"Les campeurs doivent juste nous informer afin que nous puissions les protéger et protéger le site et afin d’éviter aussi des activités anarchiques", a-t-il expliqué.

Des endroits spécifiques sont dédiés au camping et toute personne intéressée n’a qu’à se rapprocher des agents du PND pour toute information et orientation.

Il est strictement interdit de camper à l’intérieur de la forêt, sachant que réglementairement, celle-ci est une forêt de protection et non de récréation, a tenu à insister le premier responsable du Parc.

"Les gens doivent savoir que cet espace naturel est régi par une réglementation. Tout visiteur doit donc se conformer aux lois afin d’éradiquer tout comportement criminel ou d’incivisme au sein du PND", a-t-il dit.

"Le tourisme, en particulier, en montagne est soumis à des règles de bonne conduite dans le cadre de l’écocitoyenneté. Les visiteurs sont les bienvenus dans le Parc national du Djurdjura et un bon accueil leur est réservé.

Ceux-ci sont aussi nos partenaires qui doivent être impliqués dans la sensibilisation", a ind iqué M.

Dahmouche Outre les campeurs, les randonneurs ainsi que les populations riveraines du parc peuvent, eux aussi, jouer un rôle très important pour la préservation de la nature et de l’environnement, car il s’agit d’un site et d’un patrimoine qui appartient à tous.

"Nous sommes sur le terrain justement pour mener des actions de proximité et sensibiliser aussi les bergers et les éleveurs de la région pour qu’ils apportent leurs contribution", a précisé le directeur du PND.

Les services du PND prévoient aussi d’établir une charte pour la bonne conduite des randonneurs, dont plusieurs groupes sont connus au sein de la zone.

Le même responsable a exprimé en outre sa volonté de travailler aussi avec les associations pour renforcer les actions du PND. "Notre travail de sensibilisation sur le terrain a donné des résultats palpable grâce à des efforts collectifs. Les opérations se poursuivent toujours", a-t-il dit.

Pour lutter contre les parkings sauvages dans quelques endroits du Parc à l’image d’Aswel et de Tighzert, M.

Dahmouche a fait savoir qu’une convention avait été établie avec les autorités municipales d’El Asnam afin de leurs confier la gestion de ces parking dans un cadre légal et organisés. "Nous attendons la signature du maire d’El Asnam afin que cette convention entre en vigueu r", a-t-il dit.

Les services du parc ont engagé aussi des actions sur le terrain à Ath Regane pour aplanir un conflit lié à une piste menant vers Tighzer.

"Notre objectif est d’aplanir toutes les difficultés pour protéger le parc", a dit M. Dahmouche. Par ailleurs, d’autres travaux pour l’aménagement de pistes de 7 kilomètres, ainsi que des travaux sylvicoles sont en cours pour nettoyer et assurer une bonne croissance de la végétation.

A ce propos, M. Dahmouche a salué l’assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi Ouzou pour son soutien via le recrutement d’agents saisonniers pour le nettoyage et le débroussaillement.