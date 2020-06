Les Etats-Unis "se sont paralysés" par "une approche fragmentaire et politisée" dans la gestion de la pandémie de Covid-19, a rapporté un média américain citant des experts de la santé publique.

"Le rétablissement collectif des nations européennes, ponctué par le revirement apparent de l'Italie, contraste fortement avec les troubles auxquels sont confrontées de nombreuses régions des Etats-Unis, où le nombre de décès a maintenant dépassé les 120.000", selon un article du quotidien politique américain Politico, paru lundi. Après une augmentation initiale des cas de Covid-19, le nombre de nouveaux cas quotidiens dans les pays de l'Union européenne représente environ un huitième de celui des Etats-Unis, bien que le nombre d'habitants y soit à peu près le même.

"L'approche fragmentaire et politisée de la lutte contre le nouveau coronavirus adoptée par les dirigeants américains a laissé les Etats-Unis se faire de plus en plus distancer par les pays d'Europe occidentale, qui étaient eux aussi menacés par le virus mais qui ont pris des mesures plus judicieuses pour le combat tre", indique l'article, citant des experts de la santé publique.

Ces derniers ont souligné les multiples raisons pour lesquelles le sort des Etats-Unis a différé de celui de l'Europe occidentale, telles que "l'intense politisation qui a joué contre une réponse disciplinée" et "la décision du gouvernement fédéral de laisser chaque Etat prendre individuellement l'initiative de la réouverture".

"Les décisions de certains Etats de mettre fin à leur confinement dès que possible (...) semblent avoir condamné les Etats-Unis à une bataille beaucoup plus longue contre le virus", selon l'article.

Le rôle cohésif d'un gouvernement fédéral pour centraliser les priorités et les biens ainsi que les politiques telles que le choix du moment pour procéder à des tests de dépistage a fait défaut dans le pays, affirme le document, citant Alexandra Phelan, membre du Centre pour la science et la sécurité de la santé mondiale à l'université de Georgetown. En outre, Jennifer Kates, première vice-présidente et directrice de la santé mondiale et de la politique en matière de VIH à la Kaiser Family Foundation, une organisation à but non lucratif, a dit à Politico que les Etats-Unis "ont manifesté par le passé, et pourraient démontrer à l'avenir, un formidable leadership dans les crises sanitaires (...).

Le fait que n ous n'ayons pas pu le faire dans le cas présent est déprimant, pour un spécialiste de la santé mondiale". De son côté, Ashish Jha, directeur de l'Institut de santé mondiale de l'université de Harvard, a estimé que "nous pourrions finir par être le pire des pays du monde en termes de réponse".



Hydroxychloroquine Une étude conclut à un effet positif sur le retour à domicile

Les patients hospitalisés pour Covid-19 et traités avec de l'hydroxychloroquine ont une probabilité plus élevée d'être de retour chez eux un mois après le début du traitement, selon une étude française, qui conclut en revanche à l'absence d'efficacité pour réduire la mortalité. "Des taux de sortie d'hospitalisation significativement plus élevés ont été observés chez les patients traités par hydroxychloroquine", conclut cette étude mise en ligne samedi mais pas encore publiée. Le taux de patients ayant regagné leur domicile 28 jours après le début du traitement est supérieur de 11 points à ceux qui n'ont pas reçu ce médicament, dérivé de l'antipaludéen chloroquine et habituellement utilisé pour traiter des maladies auto-immunes comme le lupus. Cela représente une augmentation relative de 25% de la probabilité d'être sorti d'hospitalisation, précise l'étude.

Ce résultat, qui n'avait pas été mis en évidence dans les précédents travaux de recherche sur l'hydroxychloroquine, "mérite d'être répliqué dans d'autres études de grande ampleur" pour être confirmé, a souligné l'une des auteures, Emilie Sbidia n. L'étude conclut en revanche à "l'absence de différence statistiquement significative pour la mortalité à 28 jours" entre les patients ayant reçu de l'hydroxychloroquine et le groupe contrôle, "après prise en compte des facteurs de confusion". Quant à ceux ayant reçu l'antibiotique azithromycine en plus de l'hydroxychloroquine, l'étude n'observe aucune différence sur le taux de sortie d'hospitalisation et "un possible excès de risque de mortalité". Les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux d'environ 4.642 patients hospitalisés pour Covid-19 dans l'un des 39 hôpitaux de l'AP-HP entre le 1er février et le 6 avril.