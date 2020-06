Des praticiens ont mis en garde lundi à Constantine contre "tout relâchement" des mesures de prévention dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19) lors d’une rencontre de sensibilisation avec des représentants d’associations et de la société civile.

Le chef de service épidémiologie de l’hôpital Didouche Mourad, le Pr.

Djamel Bensâad, a indiqué que "la réouverture des commerces et la reprise de certaines activités ne signifient aucunement la fin de la crise sanitaire", appelant à faire preuve de vigilance.

"Il est primordial que chaque citoyen respecte les gestes barrières qui sont simples à appliquer, comme l’hygiène des mains, la distanciation sociale, le respect du confinement à domicile et surtout le port du masque", a insisté le praticien au cours de cette rencontre tenue au siège de la wilaya et présidée par le chef de l’exécutif local, Ahmed Abdelhafid Saci.

Pour ce praticien, le respect des citoyens et leur adhésion aux règles et mesures de prévention constituent "la clé" pour enrayer la pandémie.

De son côté, l’épidémiologiste, Pr.

Nadir Boussouf a rel evé que la hausse du nombre de cas confirmés de coronavirus observée ces derniers jours à Constantine, est due "essentiellement au non-respect des mesures barrières".

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur le rôle "primordial" du citoyen dans la lutte contre la propagation de cette pandémie, à travers le respect des gestes barrières qui demeurent, jusqu'à présent, "la seule issue" pour enrayer le virus.

Par ailleurs, le wali, Ahmed Abdelhafid Saci a expliqué que l’organisation de cette rencontre "vise à conjuguer les efforts entre institutions, société civile et praticiens pour une meilleure sensibilisation des citoyens quant à l’importance de se conformer aux règles de prévention, nécessaires pour lutter contre le Covid-19.

Evoquant la question de saturation des services dédiés au coronavirus, le chef de l’exécutif local a affirmé que 85 lits supplémentaires seront mis à la disposition des équipes médicales chargées de la prise en charge des cas Covid-19.

Il a, dans ce sens, relevé que l’Institut national de formation supérieure paramédical de Constantine est "en cours d’aménagement" pour offrir des lits supplémentaires.