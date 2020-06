La période de mise en quarantaine de 116 personnes comme mesure préventive contre le coronavirus s'est achevée lundi dans un hôtel de la zone d'expansion touristique (ZET) de Sablettes (ouest de Mostaganem), a-t-on appris de la directrice de wilaya du tourisme, de l'artisanat et du travail familial.

Hayat Maameri a indiqué que ces personnes sont des passagers venus de la ville de Casablanca (Maroc) via l'aéroport international d'Oran, "Ahmed Ben Bella" le 8 juin dernier, qui ont commencé à quitter le confinement de 14 jours passés à l'hôtel "Zafir".

Ils ont bénéficié d'un suivi médical et psychologique par l'équipe médicale, paramédicale et psychologique, a-t-elle déclaré.

Les autorités locales ont mobilisé sept bus et plusieurs véhicules pour les transporter vers leurs wilayas de résidence à travers le pays, a souligné, pour sa part, le directeur de wilaya des transports, Mustapha Kada Belfar.

Cette opération est la deuxième du genre en 24 heures après celle de dimanche qui a vu 45 passagers venus de Lisbonne (Portugal) quitter l'hôtel privé "Palais Mansour" après leur mise e n quarantaine, a ajouté ce responsable.

Pour rappel, la wilaya de Mostaganem a accueilli, depuis le début des dispositions préventives contre le Covid-19 en mars dernier, cinq groupes de voyageurs algériens bloqués à l'étranger, notamment en France, au Royaume-Uni, au Portugal et au Maroc (700 personnes) qui ont été pris en charge au niveau des établissements hôteliers du secteur privé.