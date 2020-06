Le latéral gauche de 38 ans va enchaîner ainsi sa quatrième saison sous les couleurs d'Al-Sailiya SC, lui qui avait rejoint le club qatari en juin 2017 en provenance de Sedan (National 2/ France).

Le joueur algérien, passé notamment par Al-Sadd du Qatar (2010-2016), a disputé cette saison 18 rencontres, toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives.

L'ancien joueur de Portsmouth (Angleterre) a repris les entraînements avec son équipe pour se préparer à la reprise de l'exercice 2019- 2020, prévu pour le 24 juillet après quatre mois d'interruption en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Au terme de la 17e journée, Al-Sailiya SC pointe à la 6e place au classement avec 23 points, loin derrière le leader Al-Duhaïl SC (42 pts).

Le natif de Saint-Claude (France) a porté 55 fois le maillot national (4 buts) entre 2004 et 2011, pr enant part à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2010 en Angola et au Mondial de la même année en Afrique du Sud.