La Fédération algérienne de football (FAF) a confirmé dimanche l'engagement de l'équipe nationale des moins de 16 ans (U-16) au 48e Mondial de Montaigu (Ouest de la France) prévu en 2021, suite à l'annulation de l'édition 2020 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19).

«La FAF a été saisie par les organisateurs de ce tournoi, considéré comme l’un des plus relevés au monde, pour confirmer sa participation pour la prochaine édition (48ème) qui aura lieu en 2021», écrit la FAF dans un communiqué.

Le tournoi de 2020 devait avoir lieu du 7 au 13 avril, avant d'être annulé par les organisateurs en raison de la pandémie de COVID-19.

L'équipe nationale algérienne U-16 comptait sur ce tournoi pour peaufiner sa préparation en vue du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) qui devait se jouer en juillet en Algérie, un rendez-vous qualificatif à la CAN des U-17 et également reporté. A Montaigu, la sélection nationale devait affronter dans le groupe A la France, l'Argentine (détentrice du titre) et le Mexique.

Le groupe B était composé de l'Angleterre, du Portugal, du Brésil et du Japon.

Les organisateurs ont programmé la prochaine édition du 30 mars au 5 avril 2021, avec la présence éventuellement des mêmes équipes et sur les mêmes stades vendéens, selon le Comité directeur du Mondial Football Montaigu.