Contrairement aux réactions spectaculaires auxquelles nous avons été habituées par la télévision, une personne en train de se noyer est plutôt discrète.

La période des vacances approche et pour beaucoup de familles, le séjour à la plage est une étape obligatoire. C'est ce moment qu’a choisi Mario Vittone, un ancien garde-côte américain, pour aider les vacanciers à identifier les signes d'une noyade, plus difficile à remarquer que ce que l’on pense.

"Une noyade est presque toujours d’une discrétion trompeuse. Dans la vraie vie, il est très rare que quelqu’un se noie en faisant de grands signes, en se débattant et en hurlant, réactions spectaculaires auxquelles nous sommes conditionnés (par la télévision) à nous attendre", explique l'expert sur son blog.

Pour éviter l’asphyxie, le corps régit instinctivement. Le docteur Francesco Pia a qualifié cette réaction d’ "Instinctive Drowing Response", qu’il décrit en quelques points : la personnes qui se noie est incapable d’appeler au secours car la respiration prend le dessus sur la parole. La bouche de cette personne fait des mouvements de bas en haut à la surface de l’eau tandis que ses bras sont étendus à l’horizontale en faisant des battements pour tenter de faire levier sur son corps. Le reste de son corps est tout droit dans l’eau, incapable de donner des coups de pied.

Des signes à connaître

"Cela ne signifie pas que quelqu’un appelant à l’aide et qui bat des bras et des jambes n’est pas en difficulté", rappelle Mario Vittone. La discrétion est pourtant l’un des aspects les plus importants à tenir en compte.

D’après le blogueur, "sur les 750 enfants environ qui se noieront l’année prochaine aux Etats-Unis, environ 375 le feront à moins de 25 mètres d’un parent ou d’un adulte. Selon le Centre de prévention et de contrôle des maladies, dans 10% des cas, l’adulte regarde l’enfant se noyer sans se douter de ce qui se passe."

Pour cette raison, il a décidé de lister les signes de noyade qui doivent nous alerter :

1- La tête de la personne est immergée, la bouche au niveau de l’eau

2- La tête est renversée en arrière, la bouche ouverte

3- Le regard est vitreux et vide, incapable de se focaliser

4- Les yeux sont fermés

5- Les cheveux sont rabattus sur le front ou les yeux

6- La personne n’utilise pas ses jambes et reste en position verticale

7- La personne est en hyperventilation ou en train d’haleter

8- Elle essaye de nager dans une direction mais n’y arrive pas

9- Elle essaie de se mettre sur le dos

10- Elle semble vouloir gravir une échelle invisible

En cas de doute, il vaut toujours mieux demander au baigneur si tout va bien. Si la personne peut répondre, il n'y a pas de problèmes. Si il n’y arrive pas, il ne reste que quelques secondes pour le sauver, explique Mario Vittone avant de conclure sur une dernière recommandation : "Parents : les enfants qui jouent dans l’eau font du bruit. Quand on ne les entend plus, il faut aller les voir et trouver pourquoi."