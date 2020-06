Les noyades représentent la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. A l'approche de l'été, des cas de jeunes enfants noyés accidentellement sont signalés, révèle un communiqué du gouvernement. Cela représenterait chaque année environ 1 000 décès : adoptez les bons gestes !

Des règles s'appliquent à tous les âges : ne pas se baigner après avoir bu de l'alcool, éviter de se baigner juste après manger, ne pas sauter dans l'eau sans s'être acclimaté à la température pour éviter l'hydrocution. Si tout cela s'applique aussi aux enfants, une vigilance accrue doit être observée de la part des adultes.

SURVEILLER LES ENFANTS EN PERMANENCE !

Savoir nager est la meilleure des précautions contre la noyade, même cela ne prévient pas tous les risques. Si les baignades en mer sont surveillées (choisissez toujours les plages équipées de maîtres nageurs), les piscines privées ne le sont pas. Alors : ne laissez pas vos enfants se baigner seuls. Gardez toute l'attention sur votre enfant, sans faire autre chose, ni consulter vos écrans.

- Baignez-vous en même temps que vos enfants ou désignez un seul adulte responsable de la surveillance

- Ne faites pas autre chose lorsque votre enfant se baigne

- Ne restez pas le regard fixé sur votre téléphone ou votre tablette

- Ne vous absentez pas, même quelques instants

- Soyez particulièrement vigilants lors des baignades dans des piscines "hors-sol" qui ne disposent pas de dispositif de sécurité.

ATTENTION À LA MÉTÉO

Lorsque vous êtes en mer, pensez à équiper vos enfants de brassards ou à emporter lors de votre baignade une bouée de nage en eau libre. Privilégiez la nage au bord du rivage. En cas de forte marée, de grosses vagues, de météo peu commode, évitez de vous baigner et d'emmener vos enfants dans l'eau. S'il fait au contraire très chaud, faites attention aux différences de température entre votre corps et l'eau. Pensez à bien vous hydrater pour éviter de perdre vos moyens dans l'eau. Et soyez vigilants à vous couvrir la tête, une insolation pourrait vous rendre plus vulnérable et moins réactif durant la baignade.