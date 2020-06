L’Entreprise publique des transports urbains et suburbains de Relizane a repris son activité dimanche, après un arrêt de plus de trois mois en raison des mesures de prévention contre Covid-19, a-t-on appris auprès de la direction des transports de la wilaya.

La décision de reprise de l'activité de cette entreprise a été prise dans le cadre de l'instruction du Premier ministre concernant les mesures complémentaires pour la deuxième phase de la feuille de route relative au déconfinement progressif et de la reprise de certaines activités commerciales, économiques et sociales, a-t-on souligné.

Cette entreprise, qui dessert les zones urbains de Oued Rhiou, Zemmoura, Ammi Moussa, Yellel, et Relizane, s'est engagée à respecter les mesures préventives dont l'utilisation de 50 pour cent des capacités des bus, le port du masque de protection et l'espacement entre les passagers, a-t-on fait savoir. Dans la wilaya de Tissemsilt, 120 transporteurs privés desservant les lignes intercommunales ont repris leurs activités dimanche après un arrêt de plus de trois mois à cause de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris du directeur des transports.

Sedrati Zinou, a déclaré que la direction en question a tenu une réunion la semaine dernière avec des représentants des transporteurs privés activant sur les lignes de transport intercommunal au sujet des mesures préventives contre le Covid-19 dont celle de désinfection quotidienne des bus. La direction des transports a initié, en collaboration avec la sûreté de

wilaya et le groupement territorial de la gendarmerie nationale au premier jour de la reprise des activités des transporteurs privés, des rencontres de sensibilisation des transporteurs et des passagers sur les mesures de prévention contre le coronavirus. A noter que l’activité des taxieurs et de l’Entreprise publique des transports urbains et suburbains du chef-lieu de wilaya a repris la semaine dernière en application des mesures de déconfinement progressif prises par le Gouvernement.