L'Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) de Constantine a lancé un programme de rencontres de consultation avec les représentants des organisations locales activant dans le domaine des micros entreprises et de l’entrepreneuriat en vue d’étudier les propositions et les mécanismes à mettre en oeuvre pour "réformer" ce secteur, a indiqué dimanche le directeur par intérim de l'antenne, Okba Beloucif.

"Ces rencontres qui s'inscrivent dans le cadre d’une nouvelle approche contenue dans le plan d’action du ministère de tutelle, visent à relancer ce secteur en associant, au travers la consultation, avec les différentes parties concernées notamment les associations, les fédérations et les organisations de jeunes versées dans le domaine de la micro-entreprise", a précisé le même responsable au cours d’une conférence de presse. Une première rencontre de consultation a regroupé récemment les responsables de l’ANSEJ et des représentants locaux des organisations concernées, des bureaux locaux de la fédération nationale des jeunes entreprene urs, du forum algérien de la promotion des jeunes, du forum algérien des jeunes et de l’entrepreneuriat et du groupement de soutien aux micros entreprises notamment, a détaillé M. Beloucif, mettant l’accent sur l’importance de la communication et de la consultation dans la réussite du projet de réforme du secteur. Le programme des rencontres de consultation, élaboré dans ce cadre, impliquera également des chefs de micros entreprises performantes et autres en souffrance pour permettre des "solutions de fond, puisés du vécu et des préoccupations de ces entreprises", a souligné M. Beloucif qui a appelé à l’enrichissement des propositions par les expériences de tous les intervenants concernés (entrepreneurs et porteurs de projets notamment). Le chef de service suivi, recouvrement et contentieux auprès de l’ANSEJ de Constantine, a indiqué, à ce propos, que l’amélioration des services assurée par les organismes d’assurances, comme la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) et la Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CACOBATPH), a été parmi les principales recommandations exposées dans le cadre de la première rencontre de consultation tenue au siège de l’ANSEJ. La révision des calendriers de paiement des dettes, notamment pour les micros entreprises en souffrance, l’allègement des obligations de paiement des cotisations, notamment en cette période exceptionnelle marquée par la propagation du coronavirus qui a engendré une perturbation dans les activités économiques, ont été également soulevés au cours de cette rencontre, a souligné Abdelhakim Aouat. Des propositions pour une exploitation "rationnelle" du foncier existant, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et la révision du code des marchés pour les micros entreprises ont été mis en avant par les participants à cette rencontre de consultation qui sera suivie par des réunions similaires à organiser "cycliquement" pour un meilleur résultat, a indiqué le directeur par intérim de l’ANSEJ de Constantine.