Quelque 150 foyers de la zone d'ombre de Tilouine dans la commune de Mustapha Benbrahim (Sidi Bel Abbés) ont été raccordés dimanche au réseau de gaz, a-t-on appris du directeur de l'Energie et des Mines.

Zennouche Yazid a indiqué, en marge d'une visite de travail et d'inspection du wali, Mustapha Limani, dans la daira de Mustapha Benbrahim, que le projet s'inscrit dans le cadre d'un important programme de raccordement des zones d'ombre de la wilaya au réseau de gaz naturel pour un coût de 1,9 milliard DA.

Le programme financé de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales pour l'exercice 2019 comprend 49 opérations, a-t-il fait savoir, soulignant que 36 ont été concrétisées et mises en service et quatre 4 sont en attente d'achèvement des travaux du réseau d'assainissement , tandis que 9 sont en cours de réalisation à des taux d'avancement variant entre 80 et 90%. Toutes les communes de la wilaya de Sidi Bel-Abbès sont raccordées au réseau de gaz naturel à cent pour cent et il ne reste que quelques zones secondaires à relief accidenté qui seront raccordées en parallèle avec l'achèvement de travaux d'assainissement.

Le wali de Sidi Bel-Abbes a inspecté, lors de sa visite dans la daira de Mustapha Benbrahim, les projets de réalisation du réseau d'assainissement dans les douars de Gouassem et Ouled Larbi situés dans la commune de Telmouny, en plus de la mise en service d'un réseau électrique au profit de 50 habitations rurales dans la commune. Dans la commune de Belarbi, il s'est enquis de deux projets de réalisation de réseaux d'AEP et d'assainissement au village de Sbabha, ainsi que le projet de revêtement du chemin vicinal reliant Belarbi à douar Khemamla.