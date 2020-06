"Les éléments de la gendarmerie nationale ont mené, dimanche vers 4h du matin, une opération coup de poing sur la plage de Tassousst pour mettre en échec une tentative de vol de 60m 3 de sable chargés à bord de 4 camions", a-t-il déclaré.

L’opération a également permis aux gendarmes de récupérer 500 m 3 de sable qui étaient sur le point d’être dérobés et de saisir les quatre camions en plus d’une motocyclette qu’utilisaient les malfaiteurs pour surveiller les mouvements de la gendarmerie, a expliqué le capitaine Hamada

La même source a aussi révélé que les éléments de la gendarmerie nationale ont intensifié leur présence pour neutraliser les différents réseaux spécialisés dans le vol de sable, "un phénomène qui a pris de l’ampleur ces derniers temps et qui a créé un climat d’insécurité du fait de la conduite dangereuse des chauffeurs de camions qui roulent de nuit sans feux à contresens".

Il est à noter qu’outre la saisie de 12 camions, deux véhicules touristiques et d’une moto, depuis le début de l’année 2020, plus de 2 360 m3 de sable de plage ont été récupérés et 5 personnes ont été arrêtées pour vol de sables et présentées devant la justice, a-t-on signalé.