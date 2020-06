Le parti du président serbe Aleksandar Vucic a étendu dimanche son emprise sur le pouvoir par un raz de marée électoral au Parlement où l'opposition est réduite à peau de chagrin et dénonce une dérive autoritaire.

"Je suis reconnaissant au peuple pour ce soutien historique", a lancé le président en annonçant que le Parti serbe du progrès (SNS, centre droit), au pouvoir depuis huit ans, avait recueilli plus de 63% des voix.

"Nous avons gagné partout, nous avons gagné là où nous n'avions jamais gagné", a-t-il déclaré.

Selon les estimations de l'institut Ipsos, son partenaire au sein de la coalition sortante, le Parti socialiste de Serbie (SPS, centre-gauche) a obtenu 10% des suffrages.

Ces premières élections nationales en Europe depuis le confinement imposé par la pandémie du coronavirus se sont déroulées dans l'ombre présidentielle. Aleksandar Vucic ne se présentait pas mais son nom figurait sur les bulletins de vote en tant que patron du SNS. Cette victoire sans appel a été favorisée par le boycottage du scrutin par les principaux partis d'opposition, selon qui des élections libres étaient impossibles du fait de la distorsion du paysage médiatique et démocratique.

Malgré leurs appels à rester chez soi et les craintes liées au coronavirus, la participation n'a pas reculé dans des proportions dramatiques, à 50% selon les estimations du SNS.

Cela n'a pas empêché les partis d'opposition à l'origine des appels au boycott de dénoncer des élections "fausses" et de revendiquer le succès de leur mouvement. Une vingtaine d'autres formations de l'opposition avaient choisi de se présenter mais seules un petit nombre semblaient susceptible de franchir le seuil de 3% des voix nécessaires pour entrer au Parlement.

"Dans ce système électoral, une victoire à 40% est un très bon résultat mais avec plus de 62% pour le SNS, on a affaire à un tsunami électoral", a commenté à la télévision RTS Slobodan Zecevic, professeur à l'Institut pour les études européennes.

La Constitution confère au président un rôle honorifique mais Aleksandar Vucic, 50 ans, est sans conteste celui qui prend les décisions.

Le chef de l'Etat, qui fut deux fois Premier ministre, est sorti renforcé de la crise du coronavirus et est plus populaire que jamais selon des sondages.