La police britannique a affirmé dimanche considérer désormais comme "terroriste" l'attaque au couteau qui a fait trois morts samedi soir dans un parc de Reading, à l'ouest de Londres.

Un suspect, âgé de 25 ans et habitant de cette ville de de 200.000 habitants située à environ 60 kilomètres de la capitale britannique, a été interpellé et placé en garde à vue peu après les faits. Le Premier ministre Boris Johnson s'est dit "scandalisé et écœuré que des gens aient perdu la vie de cette manière". "Si des leçons doivent être tirées", "nous les tirerons", a-t-il déclaré, affirmant que le gouvernement "n'hésiterait pas à prendre des mesures" là où ce serait nécessaire.

Trois autres victimes ont été grièvement blessées et hospitalisées, selon les enquêteurs. Le chef du gouvernement conservateur a tenu dimanche matin une réunion avec des responsables de la sécurité ainsi que plusieurs ministres à Downing Street et a été informé de l'avancée de l'enquête, selon un porte-parole.

Les enquêteurs pensent que l'auteur a agi seul, selon le chef de la police antiterroriste, Neil Basu. "Nous ne reche rchons personne d'autre", a-t-il déclaré. Si les motivations de cet "acte horrible" sont "loin d'être certaines", l'antiterrorisme a pris la tête des investigations, a-t-il expliqué.

Inchangé, le niveau de la menace terroriste demeure classé "important", soit le troisième degré sur cinq dans l'échelle des autorités britanniques. Le public doit rester "vigilant" sans s'alarmer, a expliqué M. Basu.