Plus de trois (03) tonnes de kif traités ont été saisies dimanche par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tindouf, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a saisi, le 21 juin 2020, une très grande quantité de kif traité s'élevant à 3 tonnes et 22 kilogrammes, et ce, suite à une patrouille de fouille et de recherche menée près de Oum Laachar, dans wilaya de Tindouf (3ème Région militaire)", précise la même source.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP "a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), cinq (05) individus et saisi 5 groupes électrogènes et 3 marteaux piqueurs servant dans les opérations d'orpaillage illicite", tandis que des Garde-côtes "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 57 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, à Oran (2ème RM).

De même, neuf (0 9) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Bordj Badji Mokhtar et Tlemcen".