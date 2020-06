La campagne électorale de Joe Biden, candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de novembre, a surpassé pour la première fois celle du président Donald Trump en termes de fonds levés au cours du mois de mai dernier, durant lequel Biden et le Comité national démocrate ont amassé plus de 80 millions de dollars de financements.

Selon les médias américains, il s’agit de la première fois depuis le début de la course à la Maison Blanche que l’équipe de campagne de Joe Biden est en mesure de surclasser financièrement M. Trump et le Comité national républicain, qui ont dit avoir levé 74 millions de dollars le mois dernier. Le total de 80,8 millions de dollars levés par la campagne électorale de Joe Biden est aussi supérieur à ce que la campagne du président Barack Obama avait pu lever en mai 2012 (60 millions de dollars) et celle de Hillary Clinton en mai 2016 (38 millions de dollars).