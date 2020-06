Le ministre des Moudjahidine et des Ayant droits, Tayeb Zitouni, a indiqué, dimanche, que les experts qui se penchent depuis deux années sur le recensement des crimes commis par la colonisation française contre les Algériens du 1830 au 1962 "n'ont pu encore achevé leur travail en raison du nombre incommensurable de ces crimes".

En réponse aux questions et préoccupations des députés à l'Assemblée populaire nationale (APN) concernant le projet de loi instituant la date du 08 mai 1945 Journée nationale de la Mémoire, le ministre a déclaré que "des historiens ont été chargés, il y a deux ans, d’un travail de recensement de tous les crimes commis par la France coloniale contre les Algériens entre 1830 et 1962", précisant qu’ils "n'ont pu à ce jour les recenser tous en raison de leur nombre incommensurable".

Estimant impératif que la France reconnaisse ses crimes et restitue nos archives, M. Zitouni a fait savoir que son département s'attèle à la réalisation de documentaires sur toutes les wilayas depuis l'entrée de la colonisation en Algérie jusqu 'à l'indépendance. "Quatorze documentaires sont finalisée", a-t-il ajouté.

Il a rappelé également que son département avait remis au ministère de l’Education nationale, il y’a deux ans, des prototypes pour l’enseignement de l’histoire dans les trois paliers et que des contacts sont en cours avec le ministre de l’Education pour la signature d’une convention sur la méthodologie de l’enseignement de cette matière. S’agissant de la question des crânes des leaders de la résistance populaire, le ministre a réitéré que "l’Algérie, peuple et gouvernement, reste attachée à cette demande et n’y renoncera jamais". Soulignant l’Algérie "n’a rien contre le peuple français, parmi lequel elle compte des amis ayant participé à sa guerre de libération", le ministre des Moudjahidine a soutenu que "les relations commerciales, industrielles et culturelles entre les deux pays ne sauraient peser devant la mémoire nationale".

Il a évoqué, à ce propos, le dossier des disparus durant la révolution nationale, et dont le nombre dépasse 2.200 Algériens outre le dossier des essais nucléaires français dans le Sahara algérien qui "ont fait et continuent à faire des victimes".

S’agissant de la loi d’incrimination de la colonisation française, le ministre a tenu à souligner que cette loi "n’est pas seulement une revendic ation parlementaire mais aussi populaire", proposant l’association des historiens à la l’élaboration de cette loi "afin de relancer d’autres dossiers".

Rejetant l’idée d’une loi "formelle" d’incrimination de l’occupation française, M. Zitouni a affirmé "nous n’avons pas besoin d’une loi à paraître uniquement sur le Journal officiel mais nous voulons une loi qui permet de relancer d’autres dossiers".