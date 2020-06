La Chambre algérienne de la Pêche et de l'aquaculture (CAPA) a organisé la première session de la campagne nationale de sensibilisation et de formation au profit des professionnels du secteur, en vue d'instaurer un climat propice à l'exercice de l'activité de pêche, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Chambre.

Organisée du 8 au 18 juin courant, la première session de cette campagne avait porté sur les modalités de manipulation des équipements sensibles utilisés dans la sécurité et la navigation maritime ainsi que les nouvelles techniques de pêche, a précisé la même source. Cette session avait pour objectif d'approfondir les connaissances des professionnels en matière de maîtrise des équipements technologiques modernes pour préserver la sécurité maritime.

Organisée au profit de plus de 30 marins par jour, cette session a concerné les ports de Bouharoun, Khemisti, Cherchell (Tipasa), Zemmouri, Dellys (Boumerdès) et le port de pêche d'Alger. La deuxième session sera lancée dans les prochains jours au profit des ports de pêche des wilayas de l'est et l'ouest.