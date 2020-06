La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyem Benfriha, a souligné dimanche à M’sila, la "nécessité de promouvoir la formation dans le domaine de l'industrie alimentaire en général et celui de la fabrication de fromage et l'apiculture en particulier dans cette wilaya".

A la faveur de sa visite dans un certain nombre d'établissements du chef-lieu relevant de son secteur, en compagnie du ministre délégué auprès du ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l'Economie de la connaissance, chargé des incubateurs, Nassim Diafat, la ministre a déclaré que "la présence de trois entreprises spécialisées dans l'industrie alimentaire à travers la wilaya de M'sila est insuffisante au regard du potentiel dont dispose la wilaya, notamment dans l’élevage de bétail, de culture des fruits et légumes et de production de miel".

Selon la ministre, "il s’agit de promouvoir la formation dans ces domaines et de les rendre accessibles aux jeunes, essentiellement ceux qui vivent dans les villages, les zones rurales et les zones d'ombre".

"La formation est garantie pour ceux qui souhaitent effectuer un stage de formation par le bais d’un travail de coordination entre les collectivités locales et le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels pour assurer le transport des stagiaires et les apprentis de leur domicile vers les centres de formation, tout en assurant le transport du lait par des camions équipés acquis par les collectivités", a-t-elle ajouté.

Concernant l'élevage et la production fromagère, Mme Benfriha a mis l’accent, au vu de la production abondante de lait réalisée par la wilaya de M’sila, sur "la nécessité impérieuse d’une formation spécialisée à cet effet, étant donné qu'elle permet aux jeunes de créer des entreprises à caractère alimentaire dédiées à l’exploitation du lait et de ses dérivés".

La formation porte également, selon la ministre, sur l'élevage des ovins, caprins et bovins particulièrement dans les zones d'ombre, où les habitants vivent de ce genre d’activités, dont l’impact économique sur ces zones, notamment en matière de création d'emplois est réel.

Visitant une exposition consacrée aux diplômés du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels bénéficiant de microcrédits, M.

Nassim Diafat a relevé "le peu de projets développés dans le cadre de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes" bien que ce type de crédit ne contribue pas, selon lui, au développement de la micro-entreprise.

Le ministre délégué a émis, en ce sens une proposition qui consiste à "transférer à l’avenir tout projet de demande de microcrédit supplémentaire pour la création d'une entreprise à l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes".

Une proposition "logique", selon M. Diafat, qui permet "l'utilisation des capacités financières de cette agence pour favoriser la création des micro-entreprises".

A noter que la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a relevé, lors de sa visite dans une micro-entreprise de production de canalisations des eaux usées, la "nécessité d’améliorer la formation dans les zones d'ombre en impliquant des entreprises performantes", à l’instar de celle qu’elle vient de visiter.

Cette entreprise ayant réclamé un investissement préalable de 10 millions de dinars avant de passer à 40 millions de dinars, fournit actuellement 36 wilayas du pays.