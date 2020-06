Une caravane d'activités artistiques et culturelles au profit des enfants dans les zones d'ombre éloignées de la wilaya de Tissemsilt a été lancée, dimanche, dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain, a-t-on appris des organisateurs.

Initiée par la direction de la jeunesse et des sports en coordination avec des associations à caractère culturel et social, cette caravane, cible les zones éloignés des communes de Lardjem et Sidi Lantri, propose des chansons et des spectacles éducatifs et de sensibilisation.

Tout au long d'un mois, elle devra distribuer aussi des cadeaux, des jouets, des manuels scolaires et des masques, a-t-on indiqué.

Parallèlement à cette initiative, les organisateurs ont lancé une campagne de sensibilisation des enfants sur la pandémie du coronavirus à travers des conseils sur les mesures à prendre pour éviter l'infection, a-t-on fait savoir.

Les organisateurs ont pris les mesures préventives nécessaires pour organiser cette caravane, notamment la distanciation, le port du masque, a-t-on affirmé, signalant, d'autre part, que les établissements de jeunes de la wilaya ont lancé des activités artistiques, récréatives, culturelles et de sensibilisation pour célébrer la journée de l'enfant africain, à travers les réseaux sociaux, selon la même source.