La citadelle inca du Machu Picchu,principal site touristique au Pérou, n'ouvrira pas le 1er juillet comme le gouvernement l'avait annoncé, a rapporté dimanche la presse locale, citant les autorités locales.

La réouverture du site est retardée à cause de retards dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité sanitaire et de la crainte des populations alentours d'une contagion du nouveau coronavirus, précise la presse.

L'Unité de gestion de Machu Picchu (UGM) a pris cette décision sur la base des rapports des autorités de la région de Cusco, où se trouve le Machu Picchu.

"Il n'ouvrira pas le 1er juillet", a déclaré le maire du district du Machu Picchu, Darwin Baca, membre de l'UGM, cité par les médias.

Il a précisé qu'un certain nombre d'équipements, comme les tests, n'étaient toujours pas disponibles.

Le gouverneur régional de Cusco, Jean Paul Benavente, a indiqué que le gouvernement péruvien devait encore approuver certains protocoles de réouverture.

"Il n'y a pas de date officielle pour la réouverture du Machu Picchu", a indiqué le gouverneur.

Bien qu'il vive du tourisme, le village de Machu Picchu s'oppose à la réouverture du site, par crainte de contagions dans une région où peu de cas sont pour l'instant signalés.

Les guides du Machu Picchu avaient indiqué leur intention d'entamer lundi des manifestations contre la réouverture.

"Nous courons un risque accru d'infection (...) nous ne sommes pas prêts à recevoir des visiteurs", a déclaré Oscar Valencia, président du Front de défense du Machu Picchu, cité par le journal El Comercio.

Le gouvernement péruvien avait annoncé la semaine dernière son intention de rouvrir le site en juillet, en limitant le nombre des visiteurs à 675 par jour.