Les niveaux d'eau dans plusieurs régions en Chine sont en hausse en raison de l'arrivée de la saison des inondations, ont rapporté lundi des médias locaux.

De fortes précipitations ont frappé neuf arrondissements et districts de la municipalité de Chongqing (sud-ouest de la Chine), et les averses ont entraîné l'augmentation des cours d'eau au-delà des niveaux de danger pour huit fleuves locaux. Dans la province chinoise de l'Anhui (est), les fortes pluies survenues depuis samedi ont provoqué la crue du fleuve Xihe. Selon les autorités locales, le niveau de l'eau a dépassé la cote d'alerte.

Selon le bilan établi lundi, les niveaux d'eau ont dépassé les niveaux d'eau limites pour la prévention des inondations dans 251 réservoirs de l'Anhui.

Dans le nord-ouest de la Chine, la première crue du fleuve Jaune s'est produite dans la région autonome Hui du Ningxia.

D'après le bureau régional de la gestion d'urgence, en raison de fortes précipitations dans la partie supérieure de ce fleuve, d'autres d'inondations se produiront dans la section du Ningxia.

Les autorités ont évacué la population vivant autour du fleuve et renforcé la surveillance, a ajouté la même source.