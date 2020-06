Supervisée par les autorités locales, cette campagne a ciblé les principales plages situées au cœur de la ville de Jijel comme la plage Kotama, Oka et Techlaloua qui connaissent une grande affluence durant les saisons estivales.

Cette initiative qui a été marquée par une large participation des associations de jeunes et de quartiers a pour but principal de préparer la saison estivale à travers le nettoiement des plages, a souligné le wali Abdelkader Kalkal dans une déclaration à la presse, précisant que la saison estivale n’a pas été encore ouverte en raison de la propagation du coronavirus.

Toutes les conditions nécessaires pour un meilleur accueil des estivants ont été mobilisées, selon le même responsable qui a insisté sur l’importance du respect des consignes de sécurité et de prévention sanitaires pour endiguer la propagation du covid-19. Sur les 52 plages que comptent la wilaya de Jijel, 33 plages son t autorisées à la baignade, a-t-on rappelé, ajoutant que chaque plage est dotée d’un plan d’exploitation supervisé par le gestionnaire de la plage pour faciliter la tâche aux différents intervenants. Ces plages ont été dotées des commodités nécessaires comme l’éclairage public, les réseaux d’assainissement, et des douches entre autres, a-t-on indiqué.