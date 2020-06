La zone industrielle Mechta Fatima dans la commune d’El Hamadia, distante de 10 km au Sud de Bordj Bou Arreridj, a été raccordée au réseau d’eau, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

Ce raccordement, effectué lors d’une cérémonie, présidé par le wali, Mohamed Benmalek, permettra de répondre aux problèmes d’accès à l’eau dont souffrent les investisseurs de cette zone industrielle qui ont fait part au wali de leurs préoccupations relatives aux aménagements extérieurs et au raccordement aux divers réseaux qui accusent du retard en dépit de l’inscription depuis deux années d’une opération d’aménagement de la zone pour 4 milliards DA.

Le responsable de la wilaya a assuré aux opérateurs de cette zone industrielle la prise en charge de leurs préoccupations et les a exhortés à accélérer les travaux de concrétisation de leurs projets, affirmant que des mesures fermes seront prises contre ceux qui manqueront à leurs engagements contractuels. Cette zone industrielle qui s’étend sur 382 hectares dont 286 ha constructibles totalise 89 projets d’investi ssement qui y sont inscrits mais la majorité ne sont pas entrés en phase de production, selon les données de la direction de l’industrie et des mines.