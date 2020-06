Il s’agit des communes de Boudjima, Larbâa N’Ath Irathen, Ain El-Hammam et Ait Mahmoud, ainsi que toutes les communes d’Azeffoun mis à part Ait Chaffa où des spécimens de ce moustique ont été capturés ou photographié par des citoyens et présentés aux établissements de santé de ces localités.

Des enquêtes épidémiologiques, notamment la pose de pièges, "sont actuellement lancées à travers l’ensemble des communes citées et des réunions sont tenues avec les responsables des ces collectivités et des daïras concernées pour prendre les mesures nécessaires", a affirmé M. Oulamara.

Tirant la sonnette d’alarme, M. Oulamara appelle les bureaux d’hygiène communaux à "se mobiliser pour prévenir et enrayer cette menace", notamment en procédant à des opérations de démoustication à la Deltamethrine et en sensibilisant les populations sur la nécessité du désherbage, de l’assèchement des points d’eaux et espaces humides et de la mise sous couvercle des réservoirs d’eau.

"Il est important d’observer certaines mesures préventives pour faire face à cette menace qui s’installe et qui favorise la prolifération de plusieurs maladies dangereuses telles le Zika, le Chikungunya et la Dengue", a souligné le biologiste qui rappelle que les piqûres du moustique-tigre "provoquent des brûlures qui se transforment en poches d'eau qui s'infectent et provoquent la paralysie des membres inférieurs et supérieurs". Insecte d'importation qui peut vivre jusqu'à un mois dans les bagages, à l'état larvaire sous forme accomplie de moustique et dont les causes principales sont les marchandises usagées (vêtements, pneus...entre autres) importées d'Europe, notamment de France, le moustique-tigre se propage, notamment, dans les villes côtières, a-t-on expliqué.

La dégradation des conditions environnementales, décharges sauvages, fosses septiques et débordement des eaux usées constituent également "un espace favorable pour la prolifération de cet insecte", a souligné M.Oulamara. Le premier spécimen de moustique-tigre en Algérie a été découvert à Tizi-Ouzou, à Illoula Oumalou et Labraa N'Ath Irathen par une équipe de l'Institut Pasteur d'Algérie (IP A) conduite par le Professeur Idir Bittam en 2010 et depuis, un autre spécimen a été découvert l'année dernière à Azeffoun et un autre il y a une dizaine de jours dans la commune d’Ain El-Hammam.