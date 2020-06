L'avion d'entraînement de nouvelle génération développé en Chine, AG100, a effectué avec succès son premier vol samedi, a annoncé l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

L'AG100, avion de nouvelle génération, a réalisé son vol inaugural à l'Aéroport de Moganshan, dans le district de Deqing de la province orientale du Zhejiang.

Selon les pilotes d'essai, cités par l'agence Chine Nouvelle, durant son vol de dix minutes, l'avion a présenté une bonne manœuvrabilité et une bonne stabilité, et tous ses systèmes ont fonctionné normalement.

L'avion d'entraînement de base AG100 a été mis au point par le Zhejiang China Aviation Industry General Aircraft Institute relevant de la société AVIC China Aviation Industry General Aircraft.

Ce modèle a été développé pour répondre aux fortes demandes sur les marchés Chinois et internationaux.

L'équipe de conception de l'avion a sollicité des opinions auprès des acheteurs potentiels. Les avantages de cet avion sont un bon rapport coût-efficacité, un fonctionnement pratique et une meilleure sûreté, selon l'AVIC.