Le président sud-africain s'exprimait vendredi à l’occasion du lancement de la Plateforme africaine des fournitures médicales lors d'une conférence de presse virtuelle à Pretoria.

"Cette pharmacie unique de l'UA est une initiative à but non lucratif conçue pour servir de réponse immédiate, intégrée et pratique à la pandémie de Covid-19", a déclaré Ramaphosa.

Il a ajouté que "les Etats membres de l'UA pourraient s'approvisionner en fournitures médicales directement auprès des fabricants pour les quantités nécessaires et à des prix compétitifs".

"Une fois qu'un vaccin sera disponible, il sera également ajouté à ce portail conformément à notre engagement déclaré de garantir un accès équitable à toute forme de médicament salvateur", a-t-il déclaré.

Il a révélé que les ressources "seront garanties par les gouvernements sur la base d'un quota déterminé, entre aut res, par le niveau de vulnérabilité. Les avantages d'une telle mise en commun des ressources sont innombrables." Ramaphosa a déclaré que les pays auraient facilement accès à un marché en ligne en un clic, par opposition au "processus onéreux et long de parcourir le monde pour se procurer ces fournitures médicales". La plateforme africaine des fournitures médicales a été développée en partenariat avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), au nom des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, a poursuivi le président de l'UA.

Afreximbank facilitera les paiements, tandis que les partenaires logistiques, y compris les transporteurs nationaux africains et les transitaires mondiaux, vont accélérer la livraison, a-t-il conclu.