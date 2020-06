"Le port du masque sera fortement conseillé, a minima. Maintenant, on attend de la part des organisateurs, des associations de supporters qu’ils viennent avec des propositions, parce qu'il faut aussi rassurer les Français sur le fait que leur santé sera respectée lorsqu’ils viendront à un événement sportif." Le gouvernement français a autorisé la reprise des sports collectifs dans la nuit de vendredi à samedi, mais pas celle des sports de combat - hormis pour le haut niveau - qui sont pour l’instant les grands perdants de ce "déconfinement" progressif.

"Tous les sportifs dont c’est le métier comme les sportifs olympiques, les sportifs professionnels des sports collectifs, vont pouvoir retrouver le chemin de l’entraînement", a précisé la ministre des Sports au micro de BFMTV, indiquant au passage que cette annonce visait "spécifiquement" les clubs de football concernés par la Ligue des champions au mois d’août. Outre la reprise des sports collectifs, la seconde nouvelle de la journée pour le monde du sport français est la réouverture des stades à partir du 11 juillet, date de la fin de l’état d'urgence sanitaire en France. Une jauge maximale de 5.000 spectateurs a été fixée pour les spectateurs.

"La plus importante qui est autorisée en Europe pour de telles compétitions", s'est félicitée la ministre.

"Il y a toujours cette limitation qui va faire qu’on va éviter les croisements de population trop importants, a-t-elle ensuite justifié. Les déplacements au même moment, en même temps, pour une même raison, sur un même lieu, justement pour que l’épidémie ne reprenne pas à cause de ces rassemblements."