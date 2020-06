Trois bombes de confection artisanale ont été détruites vendredi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'opérations de recherche à Boumerdès et Batna, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 19 juin 2020, trois (03) bombes de confection artisanale, et ce, suite à des opérations de fouille et de recherche menées à Boumerdès (1ère Région militaire) et Batna (5ème RM", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset (6ème RM) et Adrar (3ème RM), neuf (09) individus et sais 3 camions, 4 véhicules tout-terrain, 107,5 tonnes de denrées alimentaires, 25.260 litres de carburants, ainsi que 11 groupes électrogènes et 10 marteaux piqueurs servant dans l'orpaillage illégal", tandis qu'un autre détachement combiné de l'ANP "a arrêté, à Saïda (2ème RM), quatre (04) individus et saisi 3 véhicules chargés de 6.526 unités de différentes boissons".

Dans un autre contexte, un détachement de l'ANP "a appréhendé, en coordination avec les services des Douanes, à Djelfa (1ère RM), un (01) narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique chargé de 122 kilogrammes de kif traité", alors qu'un autre détachement de l'ANP "a saisi, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, 1.756 comprimés psychotropes à El Oued (4ème RM)". Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont déjoué des tentatives de contrebande de 5.170 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El Tarf (5ème RM)", tandis que des Garde-côtes "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 71 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Tlemcen, Oran et Jijel".