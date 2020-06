Cent-quarante (140) membres du Congrès américain ont signé un document s'opposant à l'intention d'Israël d'annexer des parties de la Cisjordanie occupée, ont rapporté dimanche des médias.

Des militants, cités par l'agence de presse palestinienne (Wafa), ont confirmé qu'environ 140 membres du Congrès ont signé le document rejetant l'annexion des terres palestiniennes.

Selon l'agence, le nombre des signataires pourrait atteindre environ 200 membres du Congrès qui seront rejoints par des membres du Parti républicain, et ce document devrait être publié incessamment. Il est toujours en cours de mise à jour, selon la même source. L'occupant israélien compte présenter "à partir du 1er juillet" sa soi-disant "stratégie" pour traduire dans les faits le plan Trump, qui prévoit l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain (30% de la Cisjordanie) et des plus de 130 colonies, ainsi que la création d’un Etat palestinien sur un territoire amputé. Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a prédit un "été chaud" si l’occupant israélien metta it en branle le projet d’annexion. En janvier dernier, l’administration américaine a présenté un supposé plan censé régler le conflit entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait notamment l’annexion des colonies israéliennes et des zones de Cisjordanie, rejeté en bloc par les Palestiniens. Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illégalement par Israël.