La ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, Mme Hoyam Benfriha, a affirmé samedi soir à Batna que la plateforme numérique du secteur sera l’unique moyen pour s’inscrire à la rentrée de septembre prochain.

Au cours de son inspection d’un atelier de confection de bavettes au CFPA-filles de la ville de Batna en compagnie du ministre délégué chargé des incubateurs, Nassim Diafat, la ministre a estimé que ce moyen permettra aux jeunes de s’inscrire et aux responsables des établissements de gagner le temps qui était réservé aux inscriptions.

La plateforme permettra en outre d’assurer un suivi total du parcours du stagiaire depuis son inscription à la fin de sa formation, a affirmé Mme Benfriha qui a assuré que cette plateforme est déjà prête et la semaine passée a connu au niveau de l’administration centrale du secteur le début de l’inscription directe au système de gestion pédagogique.

Après avoir suivi un exposé sur le secteur dans la wilaya, la ministre a préconisé d’encourager les spécialités de l’industrie de transformation des fruits et leur assèchement au côté des autres spécialités qu’il faut adapter aux spécificités de chaque région.

De son côté, le ministre délégué chargé des incubateurs a inspecté le siège de l’antenne locale de l’Ansej situé à l’ancienne cité administrative du chef-lieu de wilaya et a suivi un exposé sur les micro-entreprises créées à Batna. Il a réitéré le soutien de l’Etat aux micro-entreprises performantes et son accompagnement à celles en difficulté.

La ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnel et le ministre délégué chargé des incubateurs ont présidé l’inauguration d’une maison d’accompagnement au CFPA-3 à la cité Chouhada et ont insisté sur l’importance de cette structure venue accompagner les jeunes porteurs de projets.

Ils ont été également mis l’accent sur le rôle de ces maisons dont deux ont été inaugurées à Biskra et Batna en attendant leur généralisation à toutes les wilayas.

Les deux ministres ont visité un centre de formation privé opérationnel depuis 1999 puis l’INSFP de la cité Chouhada où ils se sont enquis des spécialités enseignées.