Le ministre délégué chargé des incubateurs, Nassim Diafat, a affirmé samedi à Biskra que les micro-entreprises en difficulté ayant honoré leurs engagements envers l’Etat ne seront pas abandonnées.

Dans une conférence de presse tenue en marge de sa visite de travail dans cette wilaya en compagnie de la ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels Hoyam Benfriha, le ministre délégué a indiqué que sur 88.000 micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif Ansej, il existe aux côtés de celles ayant réussi d’autres en difficulté incapables de rembourser les crédits obtenus mais respectent leurs engagements envers l’agence et l’Etat.

Les micro-entreprises performantes seront soutenues pour se développer et celles qui conservent leurs outils de production ‘‘amortis’’ et se trouvent en difficulté seront refinancées et leurs plans de charges seront renforcés et diversifiés, a encore affirmé, M Diafat.

Il a également relevé que l’Algérie constitue un vaste chantier pour toutes les activités et il est possible de créer plus de 388.000 micro-entreprises insistant sur la nécessité d’orienter l’investissement, la formation et le financement vers les secteurs demandés. Les propriétaires de micro-entreprises ayant enfreint leurs engagement en vendant leur matériel initial mais pour acheter un autre et exercer une autre activité sont invités à régulariser leurs situations, a indiqué M. Diafat assurant que dans la nouvelle stratégie, une décision sera prise pour permettre un amendement opératoire de régularisation. Le problème demeure entier pour les propriétaires de micro-entreprises qui ont vendu leur matériel et ont dirigé l’argent vers d’autres destinations.

Le ministre délégué a visité au début de sa tournée en compagnie de la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels un atelier de couture de bavettes au CFPA Belaïd Kala de Tolga avant d’inspecter le siège de l’Ansej et d’inaugurer la maison d’accompagnement et insertion des stagiaires et diplômés de la formation professionnelle. Ils ont ensuite présidé à l’INSFP Hassani Bounab de la ville de Biskra une cérémonie de distinction des majors de promotions.