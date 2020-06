La ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, Mme Hoyem Benfriha, a insisté samedi à Biskra sur l’importance de l’accompagnement des jeunes porteurs de projets afin de créer des "entreprises véritables".

Lors de l’inauguration de la maison de l’accompagnement et de l’insertion des stagiaires et diplômés du secteur de la formation professionnelle de la ville de Biskra, la ministre qui était accompagnée du ministre délégué chargé des incubateurs, Nassim Diafat, a déclaré que "tout jeune désireux concrétiser un projet sera accompagné et pris en charge par cette maison en matière de formation et d’accompagnement pour la création de son entreprise".

"Les jeunes auront au travers de cette structure une chance de concrétiser leurs idées et aspirations pour créer leurs entreprises et bénéficier des crédits dans le cadre des divers dispositifs publics", a indiqué la ministre qui a relevé que les zones d’ombre de la wilaya de Biskra bénéficient de l’intérêt de son département pour la création en coordination avec les services de la wilaya de classes de format ion équipées en fonction des exigences des spécialités dont l’énergie solaire.

Dans le cadre des efforts de son département à la lutte contre le nouveau coronavirus, la ministre a ajouté que plus de 7 millions de bavettes ont été fabriquées par les établissements du secteur avec le concours d’associations de la société civile.

La ministre a entamé sa visite dans la wilaya de Biskra par la visite du CFPA de Tolga avant d’inspecter avec le ministre délégué chargé des incubateurs le siège de l’Ansej et de l’INSFP.

La ministre a présidé au terme de sa visite de travail dans la wilaya une cérémonie en l’honneur des stagiaires majors de promotion dans les diverses filières.