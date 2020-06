Quelque 500 hectares dédiés à la culture de la tomate industrielle dans la wilaya d’El Tarf ont été "sérieusement" affectés par le Mildiou, a indiqué samedi le secrétaire général de wilaya de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA).

La superficie touchée par le mildiou, une des principales maladies fongiques, qui attaquent un grand nombre de cultures légumières et engendrent d'importantes pertes en cas de non maitrise de sa propagation, oscille entre 10 et 15% de la superficie globale, estimée à 5.500 hectares, réservée cette année à la culture de tomate industrielle, a ajouté M. Saci Abadlia.

Les champs contaminés sont localisés principalement à l’ouest de la wilaya, dont Dréan, Ben M’Hidi et Besbes, a précisé la même source, indiquant que le mildiou de la tomate est dû à des conditions climatiques marquées par "une forte humidité et la baisse de la température’’.

Les moyens prophylactiques et de lutte contre la maladie n’ont pas pu être réalisés cette année à temps, a-t-il dit, en raison des mesures de confinement et de limitation des déplacements, imposé es, il y a trois mois, dans le cadre du dispositif de lutte contre la pandémie de la covid-19.

Aussi, les traitements préventifs sont indispensables en pépinières et en cours de culture durant les périodes à risque.

Ils restent "le moyen de lutte le plus efficace", a-t-il signalé, rappelant que la production prévisionnelle pour la culture de tomate industrielle était estimée à près de 7.000 quintaux.

Une série de sorties sur terrain pour s’enquérir de l’évolution de la situation et des pertes subies par le Mildiou a été effectuée "récemment" en étroite coordination avec les services agricoles (DSA), en vue de soumettre un bilan détaillé à la tutelle, a, par ailleurs, assuré, M. Abadlia.

Le représentant de l'UNPA de la wilaya d'El Tarf a mis l’accent sur l’importance de la multiplication des campagnes de sensibilisation destinées à inculquer la culture des assurances dans la wilaya, qui occupe la deuxième place à l’échelle nationale en matière de superficie et de production de la tomate industrielle.