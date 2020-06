La Serie A, le championnat d'Italie de football, a repris samedi avec le coup d'envoi à (18H30 algériennes) du match Torino-Parme après plus de trois mois d'interruption liée au coronavirus, qui a fait plus de 34.000 morts dans le pays.

L'Italie est le quatrième grand pays du football européen à relancer son championnat après l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre.

Le dernier match de championnat joué en Italie remontait à Sassuolo-Brescia le 9 mars.

Ce premier match de championnat depuis plus de 100 jours a commencé de façon étonnante puisqu'après à peine cinq secondes de jeu, la partie a été brièvement interrompue, le ballon étant apparemment mal gonflé.

Auparavant, les joueurs et les arbitres réunis autour du rond central avaient observé une minute de silence en mémoire des victimes du coronavirus. Sur le maillot des joueurs du Torino, on pouvait lire cette inscription: "Merci à tous nos héros".

La Serie A reprend avec quatre matches en retard de la 25e journée à disputer ce week-end.

Dès lundi, se tiendront ensuite les rencontres de la 27e journée. La semaine dernière, le football avait déjà redémarré en Italie avec la fin de la Coupe nationale.

Deux demi-finales retour ont été organisées le week-end dernier et la finale, remportée par Naples contre la Juventus, s'est tenue mercredi à huis clos à Rome.

Tous les matches de championnat restant à disputer sont pour l'instant également prévus à huis clos, même si les instances dirigeantes du calcio et les clubs espèrent pouvoir ouvrir partiellement les stades au public avant la fin de saison, prévue le 2 août.