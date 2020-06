L'attaquant international algérien Saïd Benrahma s'est illustré de belle manière samedi en menant son club Brentford à une importante victoire à l'extérieur sur Fulham (2-0), dans la course à l'accession en Premier League.

Pour cette rencontre de la 38e journée de Championship, Benrahma a inscrit le premier but (88e) et délivré une passe décisive à Emiliano Marcondes pour la seconde réalisation (90e+2).

Grâce à ce succès, Brentford (4e) revient à un point de son adversaire du jour, 3e au classement (64 pts contre 63). Les deux équipes semblent bien placées pour disputer les play-offs d'accesion en Premier League. Benrahma (25 ans) a été élu homme du match avec une note de 8,3/10.

Il compte désormais 11 buts et 7 passes décisives cette saison. Il a montré une concentration digne d’un grand professionnel puisqu'en dépit des rumeurs qui le donnaient à Arsenal, Chelsea et Manchester United avant la reprise de la compétition, samedi, l'international algérien n’a pas du tout été ébranlé.