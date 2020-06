Les autorités sanitaires chinoises ont indiqué dimanche avoir reçu le signalement de 26 nouveaux cas confirmés de COVID-19 sur la partie continentale samedi, à savoir 25 locaux et un importé.

Parmi les cas transmis localement, 22 ont été rapportés à Pékin et trois dans la province voisine du Hebei, a annoncé la Commission nationale de la santé dans son bilan quotidien.

Aucun nouveau décès dû à la maladie n'a été signalé samedi, selon la commission.

Samedi, trois personnes sont sorties de l'hôpital après leur rétablissement, et trois nouveaux cas suspects ont été recensés à Pékin.

Le même jour, 83.378 cas confirmés de COVID-19 avaient été signalés sur la partie continentale. Parmi eux, 331 patients sont toujours hospitalisés, dont 15 dans un état grave.

Un total de 78.413 patients ont été guéris et sont sortis de l'hôpital, et 4.634 personnes étaient mortes de la maladie, a indiqué la commission.

Selon le bilan établi samedi, la partie continentale de la Chine a signalé 1.869 cas importés.

Sur ce total, 1.787 sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement, et 82 sont toujours hospitalisés.

Aucun décès n'a été enregistré parmi les cas importés.

Samedi, la partie continentale de la Chine comptait treize cas suspects, d'après la commission.

Selon la commission, 6.339 contacts étroits sont toujours sous observation médicale après que 397 personnes ont quitté l'observation samedi. Samedi également, six nouveaux cas asymptomatiques, dont deux importés, ont été recensés sur la partie continentale.

Deux cas asymptomatiques ont été reclassés comme cas confirmés.

Un cas asymptomatique est sorti d'observation médicale.

La commission a indiqué que 111 cas asymptomatiques, dont 58 cas importés, étaient toujours sous observation médicale.

Selon le bilan établi samedi, 1.128 cas confirmés, dont quatre décès, ont été signalés dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, 45 cas confirmés dans la RAS de Macao et 446 à Taiwan, dont sept décès.

Au total, 1.077 patients à Hong Kong, 45 à Macao et 434 à Taiwan sont sortis de l'hôpital après leur rétablissement.